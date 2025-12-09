Наличный денежный оборот на Кубани снизился на 10,8%

За год наличный денежный оборот в Краснодарском крае сократился на 10,8%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В период с января по сентябрь 2025 года наличный денежный оборот на территории Краснодарского края составил 4,1 трлн руб. В тот же период в 2024 году он достигал 4,6 трлн руб.

С января по сентябрь этого года в кассы и банкоматы банков Кубани поступило 2 трлн руб., было выдано также более 2 трлн руб. Это на 13% меньше, чем в 2024 году, когда поступило 2,3 трлн руб. и столько же было выдано.

По данным Южного ГУ Банка России, в 2025 году большая часть наличного денежного оборота страны, около 60%, сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области и других регионах.

Алина Зорина