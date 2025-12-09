Дональд Трамп отметил большой потенциал Крыма

Президент США Дональд Трамп в беседе с изданием Politico охарактеризовал Крым как красивый регион и подчеркнул его большие перспективы.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Американский лидер отметил уникальное географическое положение полуострова. «Он со всех четырех сторон окружен водой, в самом теплом регионе. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части», — заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома также высоко оценил климатические условия региона. По мнению президента США, у полуострова есть большие возможности для дальнейшего благоприятного развития.

Алина Зорина