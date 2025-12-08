Главные новости за 8 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бывшего издателя газеты «Мой район» и основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса оштрафовали на 350 тыс. рублей за финансирование НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). В 2021-2022 годах он перевел организации 3500 рублей.

Новым генеральным директором АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) стал Игорь Хлопов — собственник «Корпорации развития перспективных территорий», занимающейся реконструкцией Курского вокзала в Москве. Конфликт вокруг ПНТ, с которым связаны изменения в составе руководства, тянется уже более полугода. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Совладелице ПНТ запретили голосовать».

Суд приговорил экс-владельца отеля «Талион Империал» Александра Ебралидзе к девяти месяцам колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты НДС на 181,3 млн рублей. По совокупности с трехлетним сроком, назначенным бизнесмену ранее по делу о хищении средств «Констанс-Банка», окончательное наказание составило 3,5 года колонии общего режима.

Санкт-Петербург в третий раз занял первую строчку в рейтинге энергоэффективности регионов от Министерства экономического развития РФ по итогам 2024 года, набрав 86,9 баллов из 100 возможных.

Смольный утвердил присвоение статуса масштабного инвестиционного проекта (МаИП) проекту по строительству нового завода производителя уборочной техники «Митракс». Это дает возможность без торгов получить землю по ставке 1 рубль за кв. м. Подробнее о планах компании — в материале «Ъ Северо-Запад» «"Митракс" набирает инвестиционный вес».

Правительство Петербурга одобрило проекты планировки, позволяющие возвести жилой комплекс неподалеку от метро «Елизаровская», дома и гостиницу у Балтийского вокзала, а также два склада в промзоне «Металлстрой».

Комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Петербурга обратится в Минэкономразвития РФ с предложениями по регулированию роботов-доставщиков (роверов). Члены комисси указали на правовые пробелы, мешающие интеграции роверов в городскую среду: отсутствие четкой классификации в ПДД и алгоритмов фиксации ДТП с автономными устройствами, требований о наличии светоотражателей и номеров, а также прописанной ответственности операторов при авариях.

«БМ-Банк» заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей за рассылку рекламных сообщений без согласия потребителя. Кредитная организация не смогла доказать в суде наличие оснований для отправки этой информации.

В Петербурге анонсировали аукцион «Литфонда», на котором выставят рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь». Начальная цена листка с текстом — миллион рублей.

В Электростали задержали предполагаемого техника связи мошенников. В съемной квартире задержанного нашли GSM-шлюз, около 500 SIM-карт различных операторов связи, роутер и три телефона, содержащих переписки с кураторами.