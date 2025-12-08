Петербургские депутаты направят в Минэкономразвития идеи по правилам для роверов

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовит обращение в Минэкономразвития РФ с предложениями по регулированию роботов-доставщиков (роверов), участвующих в эксперименте в Приморском районе. Об этом по итогам заседания комиссии сообщил ее председатель, депутат заксобрания от «Единой России» Алексей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В публикации господина Цивилева говорится, что участники обсуждения указали на правовые пробелы, мешающие интеграции роверов в городскую среду: отсутствие четкой классификации в ПДД и алгоритмов фиксации ДТП с автономными устройствами, требований о наличии светоотражателей и номеров, а также прописанной ответственности операторов при авариях.

Представитель Госавтоинспекции Константин Яковлев обратил внимание на отсутствие понятной инструкции для водителей при ДТП с ровером и предложил обязательное оснащение роботов видеорегистраторами. Эксперт комиссии Дмитрий Попов указал, что в проекте нормативной базы не определено, к какому виду транспортных средств относится ровер и как оформлять происшествия.

Кроме того, в список требований вошла необходимость учесть особенности эксплуатации в условиях петербургской городской среды — узких тротуаров, снега, льда и высокой пешеходной нагрузки.

По итогам заседания законодатели констатировали, что запуск роверов в центре Петербурга пока затруднен из-за инфраструктурных ограничений и отсутствия правовой определенности, и отдельно высказали претензии к тому, что город, по их оценке, не получает налогов от деятельности «Яндекса» при том, что городским властям необходимо подстраиваться под потребности сервиса.

Пилотный проект роботизированной доставки запустили 24 ноября. Сейчас роверы работают в пяти локациях Приморского района. В эксперименте задействованы 14 роверов, в ближайшее время к ним должны присоединиться еще три. Согласно представленной господином Цививевым статистике, за первые три недели роботы выполнили 661 заказ, среднее время ожидания доставки составило 18,5 минуты.

Артемий Чулков