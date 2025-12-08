Полиция Петербурга задержала в Электростали предполагаемого техника связи аферистов

В Электростали остановили предполагаемого техника связи мошенников. Фигурантом уголовного дела стал 36-летний ранее судимый уроженец Брянской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, мужчина с октября 2025 года завербован дистанционными аферистами. Он получил от кураторов оборудование для осуществления звонков жертвам и контролировал его бесперебойную работу. Чтобы скрыться, фигурант часто менял место жительства, арендуя разные квартиры в Московской области.

Через этот узел связи проходило до 8000 звонков мошенников. Жертвами злоумышленников стали около 30 россиян. Техник связи получал за свою работу 850 долларов США в неделю.

В съемной квартире задержанного нашли GSM-шлюз, около 500 SIM-карт различных операторов связи, роутер и три телефона, содержащих переписки с кураторами.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Также решается вопрос о возбуждении дела по ст. 274.3 УК РФ.

Татьяна Титаева