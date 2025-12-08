Петербург сохранил лидерство в рейтинге энергоэффективности от Минэкономразвития

Санкт-Петербург в третий раз занял первую строчку в рейтинге энергоэффективности регионов от Министерства экономического развития РФ по итогам 2024 года, набрав 86,9 баллов из 100 возможных. Об этом сообщили в Смольном.

Регионы сравнивали по 15 критериям, среди которых использование энергосервисных контрактов (ЭСК) в бюджетной сфере. Такой договор заключается с целью сокращения затрат на энергетические ресурсы. Работы проводятся за счет исполнителя, а оплата перечисляется из тех средств, которые заказчик сэкономил благодаря модернизации энергосистемы.

Всего в Северной столице заключили более 800 ЭСК для модернизации освещения и теплоснабжения бюджетных учреждений и привлекли более 3 млрд рублей негосударственных инвестиций.

Кроме того, Петербург показал высокие результаты по критериям энергоэффективности освещения дорог регионального и местного значения, которая за последние годы превысила 99%, и активности регионального центра энергосбережения.

Общедомовыми счетчиками, согласно документу, оборудовано 96,6% многокваритрных домов в городе. Доля светодиодных источников освещения в объектах бюджетной сферы к началу текущего года составила 71%, оснащение их автоматическими индивидуальными тепловыми пунктами (АИТП) — 47%

Артемий Чулков