УФАС по Петербургу выписало «БМ-Банку» штраф в 500 тысяч рублей за рассылку рекламы

«БМ-Банк» заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей за рассылку рекламных сообщений без согласия потребителя. Кредитная организация не смогла доказать в суде наличие оснований для отправки этой информации, сообщили в пресс-службе управления ФАС по Санкт-Петербургу.

Гражданин обратился в ведомство с жалобой на спам, при этом абонент не давал согласия на получение рекламных сообщений. Компания нарушила ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. В связи с этим ей выписали штраф в размере 500 тыс. рублей.

Татьяна Титаева

