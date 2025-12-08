В Петербурге согласовали строительство двух ЖК, гостиницы и складов

Правительство Санкт-Петербурга одобрило проекты планировки, позволяющие возвести жилой комплекс неподалеку от метро «Елизаровская», дома и гостиницу у Балтийского вокзала, а также два склада в промзоне «Металлстрой». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Жилой комплекс в квартале между улицами Бабушкина, Ольги Берггольц, Ткачей и проспектом Обуховской Обороны будет строить «БН девелопмент» (прежде — Bonava, ходит в холдинг ФСК). Проект предполагает строительство восьмиэтажного дома, детского сада, медцентра, а также дорожной и коммунальной инфраструктуры.

На территории, ограниченной Митрофаньевским шоссе, двумя проектируемыми улицами и перспективной пробивкой Измайловского проспекта запланировано строительство трех девятиэтажных домов и гостиницы на 1,45 тыс. постояльцев. Также там появятся социальные объекты: детский сад, школа, спортклуб и «Серебряный центр» для старшего поколения жителей жителей Адмиралтейского района. Возводить квартал будет ООО «Специализированный застройщик Измайловский» (входит в группу RBI).

Кроме того, городская администрация согласовала изменения в план развития промышленной зоны «Металлострой». Компания по оптовой торговле рыбой ООО «Кавиар» построит на участке, ограниченного Северным проездом, Центральным проездом и дорогой на Металлострой два складских комплекса. В перспективе там также разрешено возвести семь промышленных объектов.

Артемий Чулков