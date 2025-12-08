Основателя iGooods оштрафовали на 350 тысяч рублей за донаты экстремистскому ФБК

Бывшего издателя газеты «Мой район» и основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса оштрафовали на 350 тыс. рублей за финансирование НО «ФБК» (Фонд борьбы с коррупцией признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован). Приговор огласил Петроградский районный суд Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Кунис признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Подсудимый в период с 5 августа 2021 года по 5 февраля 2022-го отправил 3500 рублей в адрес экстремистской организации.

Предприниматель признал вину полностью и раскаялся в содеянном. Во время заседания Кунис заявил, что с 2013 года интересовался деятельностью фонда с точки зрения журналистской работы, поэтому изучал видеоролики. При этом с членами организации не встречался и не принимал участия в их работе. До ликвидации НО «ФБК» (признан экстремистским, запрещен, объявлен иноагентом и ликвидирован) фигурант осуществлял ежемесячные переводы на счет фонда в размере 500 рублей. Далее Григорий Кунис оформил подписку и совершил семь переводов на ту же сумму. Подсудимый в феврале 2022 года отказался материально поддерживать фонд, поскольку понимал, что его действия носят противоправный характер.

Григорию Кунису назначили наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. С учетом срока содержания под арестом сумму сократили до 350 тыс. рублей. Предпринимателя освободили из-под стражи в зале суда.

Прокурор запрашивал Григорию Кунису шесть лет колонии за финансирование экстремистской организации.

Татьяна Титаева