Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» выставили на аукцион за миллион рублей

В Санкт-Петербурге анонсировали аукцион «Литфонда» с редкими книгами, автографами, фотографиями и историческими бумагами. Одним из интересных лотов стала рукопись песни Виктора Цоя «Спокойная ночь», обратил внимание «Ъ Северо-Запад».

Начальная цена листка с текстом установлена в миллион рублей. Бумага размером 26,5х20,8 см имеет визу Нины Барановской, журналиста, автора монографий и статей по истории русского рока. Она оставила подпись и дату «7.06.86».

В описании к лоту указано, что он имеет «коллекционную сохранность». Песню «Спокойная ночь» представили слушателям на IV фестивале Ленинградского рок-клуба, в конце мая — начале июня 1986 года. Композицию включили в альбом лишь спустя два года, а в 1989-м перезаписали для сборника «Последний герой».

Татьяна Титаева