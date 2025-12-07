Главные новости за неделю 1–7 декабря. Ростов-на-Дону и область

Департамент автодорог и организации дорожного движения администрации Ростова-на-Дону определило подрядчика на реконструкцию ливневой канализации, воспользовавшись правом заключить с единственным претендентом после провала конкурса — московской компанией «Союздонстрой».

В Ростове и Таганроге запустили тестирование бесплатного Wi-Fi RostovRegion-WiFi в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

С 2025 по 2030 годы в Ростовской области на выполнение программы по модернизации коммунальной инфраструктуры направят 10 млрд руб., из которых 3 млрд руб. поступят из федерального бюджета.

Директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Константин Лашенко объяснил отказ от ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов в городе желанием повысить эффективность работы транспортной сети.

В ближайшие шесть лет «Россети Юг» и «Донэнерго» инвестируют в модернизацию сетей 21,8 млрд руб. Планируется, что подписанное между властями и компаниями соглашения позволят обеспечить в регионе стабильное напряжение, быстрое подключение новых жилых районов и оперативное устранение аварий.

Одна из пяти судей из Ростова — Эльмира Пономарева, в отношении которой глава Следственного комитета РФ требует разрешения на возбуждение уголовного дела, подозревается в незаконном приобретении должности. На внеочередном заседании 8 декабря Высшая Квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых ростовских судей, обвиняемых в коррупции.

Проект скоростного трамвая в Ростове-на-Дону отправлен на доработку. Город не получит в 2025 году 17 млрд руб. из федерального бюджета на строительство сети скоростного трамвая.

В Ростовской области открыли движение по Темерницкой развязке, ключевому элементу Северного радиуса. Объект стоимостью 2,5 млрд рублей стал частью масштабного Ростовского транспортного кольца протяженностью 112 км.

В Ростовской области сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию, общая сумма которой, по предварительным оценкам специалистов, превышает 50 млн руб.

В Таганроге власти приняли решение не приобретать новые новогодние инсталляции и украшения в этом году. Как сообщили в администрации, причиной стала необходимость экономии бюджетных средств в непростое время.