В Ростове определили подрядчика по ремонту ливневок за 11 млрд рублей

Департамент автодорог и организации дорожного движения администрации Ростова-на-Дону определил подрядчика на реконструкцию ливневой канализации, воспользовавшись правом заключить с единственным претендентом после провала конкурса — московской компанией «Союздонстрой». Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость контракта составила почти 10,8 млрд рублей.

Согласно проекту договора, «Союздонстрой» обязуется реконструировать объекты городской ливневой канализации, построить два комплекса очистки поверхностного стока и насосные станции.

Реконструкция пройдет в 12 этапов, завершить ее планируют в середине ноября 2028 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», предыдущий аукцион по определению подрядчика для ремонта ливневой канализации в городе признан несостоявшимся. Причиной отказа в проведении конкурса стало недостаточное количество участников — была подана всего одна заявка.

Наталья Белоштейн

