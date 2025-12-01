Ростовская область тестирует интернет RostovRegion-WiFi в автобусах и трамваях

В Ростове и Таганроге запустили тестирование бесплатного Wi-Fi RostovRegion-WiFi в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

По информации ведомства, в Ростове интернет доступен в двух автобусах маршрутов 3а и 33, двух трамваях маршрута 1, а также на остановках «Вокзал Сельмаш» и «Центральный рынок».

В Таганроге сеть работает в четырех электробусах маршрутов 2Т и 57Т и на четырех остановках.

Кроме того, Wi-Fi запущен на железнодорожных вокзалах Ростов-Главный, Ростов-Пригородный, Сельмаш, Таганрог, Таганрог-1 и на Главном автовокзале Ростова.

Пассажиры также могут пользоваться бесплатным интернетом в одном электропоезде на маршруте Ростов-Таганрог.

Валентина Любашенко