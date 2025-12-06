На Дону изъяли незаконную табачную продукцию на общую сумму 50 млн рублей

В Ростовской области сотрудники полиции изъяли немаркированную табачную продукцию, общая сумма которой, по предварительным оценкам специалистов, превышает 50 млн рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по донскому региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что в составе группы, занимавшейся незаконным оборотом табака, как минимум шесть жителей Дона, которые, по предварительному сговору, организовали канал поставки в регион фальсифицированной продукции. Сотрудники полиции выявили места хранения таких табачных изделий.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, в ходе проведенных мероприятий оперативники изъяли 733 коробки с сигаретами различных марок: всего – более 400 тыс. пачек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327.1 УК РФ. Проводится расследование.

Ефим Мартов