В Таганроге отказались от закупки новогодних украшений для экономии

В Таганроге власти приняли решение не приобретать новые новогодние инсталляции и украшения в этом году. Как сообщили в администрации, причиной стала необходимость экономии бюджетных средств в непростое время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Время непростое, требующее разумного подхода к расходованию средств. Есть насущные городские вопросы, которые необходимо решать в первоочередном порядке», — написала глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

При этом подчеркивается, что улицы города не останутся без праздничного оформления. Муниципалитет рассчитывает на помощь местных предпринимателей, которых попросили украсить территории возле своих объектов за собственный счет. Администрация обратилась ко всем бизнесменам города с просьбой поддержать инициативу по созданию праздничной атмосферы. Ожидается, что промышленные предприятия, торговые точки, заведения общепита и сферы услуг, а также учреждения социальной сферы займутся новогодним оформлением не только внутренних помещений и витрин, но и прилегающих территорий.

«Выражаю благодарность тем организациям, которые уже проявили инициативу и оформили фасады своих зданий.

Также напомню, что при проведении работ по дополнительной подсветке объектов, украшению фасадов светящимися гирляндами важно соблюдать меры противопожарной безопасности», — написала госпожа Камбулова.

Константин Соловьев