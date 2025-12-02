Власти Ростова назвали причины отказа от ряда городских маршрутов

Директор департамента транспорта администрации Ростова-на-Дону Константин Лашенко объяснил отказ от ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов в городе желанием повысить эффективность работы транспортной сети. Чиновник добавил, что стратегия развития транспортной системы донской столицы не принята окончательно. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

«Проанализировав пассажирские потоки и наполняемость транспорта на маршрутах, эксперты предложили заместить ряд троллейбусных маршрутов автобусами или электробусами, которые более мобильны, так как не нуждаются в контактной сети. При этом наиболее востребованные у пассажиров маршруты троллейбусов №№ 2, 17 и 22 будут сохранены»,— отметил господин Лашенко.

Директор департамента транспорта добавил, что для повышения эффективности работы трамвайной маршрутной сети на краткосрочную перспективу предлагается пустить подвижной состав трамвайных маршрутов № 4 и № 6 на более востребованные у пассажиров маршруты № 1, № 7 и № 10.

Чиновник отметил, что. в случае принятия стратегии, транспорта на маршрутах станет больше. Так, автобусы-«гармошки» могут пустить на маршруты № 3, 33, 34, 35, 42, 71.

Окончательное решение по стратегии будет принято с учетом мнения ростовчан.

Наталья Белоштейн