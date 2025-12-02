На Дону на реконструкцию водопроводных сетей направят более 10 млрд рублей

С 2025 по 2030 годы в Ростовской области на выполнение программы по модернизации коммунальной инфраструктуры направят 10 млрд руб., из которых 3 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства предназначены для улучшения обеспечения жителей региона, предприятий и организаций качественным водоснабжением.

В ведомстве сообщили и об итогах работы еще двух программ по переселения граждан из аварийного жилья. Первая охватывает фонд, признанный аварийным с 2017 по 2021 годы включительно. Вторая программа включает в себя фонд, признанный аварийным с 2022 года.

В рамках обеих региональных программ в 2025 году в 19 муниципалитетах переселены более 2,1 тыс. человек из 43 тыс. кв. м ветхого жилья.

Наталья Белоштейн