Потребление электричества центрами обработки данных и майнерами криптовалют в России может вырасти в 2,5 раза к 2030 году

Доля потребления электроэнергии центрами обработки данных (ЦОД) и майнерами криптовалют составит около 2% к 2030 году, сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук. Таким образом, энергопотребление ЦОД в России может увеличиться в 2,5 раза в течение следующих пяти лет.



В 2024 году темп прироста потребления электроэнергии в России достиг рекордных 3,1%. Несмотря на ожидаемое замедление роста спроса в текущем году до 1% из-за запрета майнинга в ряде регионов, в следующем году ожидается темп прироста более чем на 2%, считают в ВТБ. Главными драйверами для отрасли эксперты называют наращивание промышленного производства, расширение транспортных систем, жилищное строительство, повышение спроса на кондиционеры на фоне активного развития внутреннего туризма, а также строительство центров обработки данных (ЦОД).

«Успех цифровой трансформации российской экономики значительно зависит от доступности электроэнергии: ЦОДы, особенно использующиеся для работы искусственного интеллекта, потребляют огромные ее объемы. Для предотвращения дефицита электроэнергии и мощности и обеспечения надежности энергоснабжения необходима масштабная модернизация все еще устаревшей энергосистемы и строительство новой генерации. Мы видим самый высокий уровень отложенного спроса на финансирование со стороны электроэнергетических компаний по сравнению с другими отраслями. Строительство новых энергетических мощностей потребует почти 6 трлн руб. капитальных затрат до 2030 года»,— отметил Виталий Сергейчук.

Согласно утвержденной в апреле 2025 года Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, потребление электроэнергии в России к 2050 году вырастет на 38% по сравнению с 2024 годом, до 1624 млрд кВтч.