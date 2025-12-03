В энергосистему Ростовской области инвестируют 21,8 млрд рублей

В течение шести лет «Россети Юг» и «Донэнерго» будут инвестировать в модернизацию сетей 21,8 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Планируется, что подписанное между властями и компаниями соглашения позволят обеспечить в регионе стабильное напряжение, быстрое подключение новых жилых районов и оперативное устранение аварий. Так, «Россети Юг» за шесть лет планируют вложить в развитие инфраструктуры 16,1 млрд руб., отремонтировать шесть ключевых подстанций, построить и модернизировать 344 объекта сетей — около 1,7 тыс. км линий — и установить почти 17 тыс. современных счетчиков в садоводствах.

В то же время «Донэнерго» планируют инвестировать 5,7 млрд руб. Компания обновит 334 линий электропередач протяженностью 556 км, повысят мощность 52 подстанций. Планирует также построить 274 новых линии и 95 подстанций, закупить 56 единиц новой техники для ремонта.

«Этот большой объем работ не решит все сразу, но он дает нам понятный и нужный старт», — подытожил глава региона.

Константин Соловьев