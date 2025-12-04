Проект скоростного трамвая в Ростове отправлен на доработку

Ростов-на-Дону не получит в 2025 году 17 млрд руб. из федерального бюджета на строительство сети скоростного трамвая. Об этом сообщили на заседании комиссии городской думы, ссылаясь на уведомление о межбюджетных трансфертах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

По словам заместителя главы города Татьяны Асатрян, власти отправили проект на доработку. Из него планируют исключить некоторые ветки. В связи с изменением планов концессионер «Синара-ГТР» и региональные власти намерены подписать дополнительное соглашение до конца года.

Первоначальный срок завершения работ в 2028 году будет перенесен. При этом общий объем финансирования в 61 млрд руб. пересматривать не собираются. В бюджете Ростова на 2026 год для «Синары-ГТР» предусмотрена субсидия в размере 822,1 млн руб.

Валентина Любашенко