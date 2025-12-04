Одну из ростовских судей заподозрили в приобретении должности за взятку

Одна из пяти судей из Ростова — Эльмира Пономарева, в отношении которой глава Следственного комитета РФ требует разрешения на возбуждение уголовного дела, подозревается в незаконном приобретении должности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

СКР подозревает отставную судью в передаче взятки Елене Коблевой для получения назначения на должность мирового судьи.

На внеочередном заседании 8 декабря Высшая Квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых ростовских судей, обвиняемых в коррупции.

Елена Коблева, экс-председатель Советского районного суда Ростова-на-Дону, и трое судей в отставке — Наталья Цмакалова, Олег Батальщиков и Артур Маслов, подозреваются в получении крупных взяток. Кроме того, Эльмире Пономаревой инкриминируется дача крупной взятки.

Как ранее сообщили в пресс-службе Верховного суда, Елена Коблева уже является обвиняемой в рамках другого уголовного дела и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

