В Ростовской области открыли движение по Темерницкой развязке, ключевому элементу Северного радиуса. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Объект стоимостью 2,5 млрд рублей стал частью масштабного Ростовского транспортного кольца протяженностью 112 км. Строительство велось с апреля 2024 года по ноябрь 2025 года. В рамках проекта построили более 3 км новых дорог, включая мост через реку Темерник и путепровод в 300 м у поселка Большие Салы. Количество полос движения увеличилось с двух до четырех, что кратно повысило пропускную способность северного обхода Ростова.

По данным властей, транспортное кольцо призвано вывести транзитные потоки за пределы жилых районов и разгрузить дороги агломерации. Проект также направлен на формирование логистического коридора «Север — Юг» для связи с новыми регионами России. Ранее в рамках программы подрядчик сдал Родионовскую и Щепкинскую развязки, стоимость которого составила более 3,5 млрд руб., а также первый этап Западной хорды. В апреле 2025 года началась реконструкция восьмикилометрового участка трассы стоимостью 4 млрд руб., завершение которой запланировано на осень 2027 года.

Во время строительства полностью переложили сети электропередачи, связи и газопроводы.

Константин Соловьев