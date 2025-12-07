В Анапе объявили штормовое предупреждение

В воскресенье и понедельник, 7 и 8 декабря, синоптики прогнозируют в Анапе усиление восточного ветра с порывами до 20-25 м/с. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии курорта.

В связи с непогодой, высота волн на отдельных участках побережья может достигать 4 метров.

«Управление гражданской обороны и защиты населения напоминает анапчанам о необходимости соблюдения мер личной безопасности и усиления контроля за детьми. С крыш, балконов и лоджий необходимо убрать все незакрепленные предметы»,— говорится в сообщении.

Как сообщает «Ъ-Сочи», 8 декабря на территории курорта синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра. Его порывы, по данным специалистов Гидрометцентра, могут достигать 15-17 метров в секунду. Прогнозируется волнения моря 4 балла, а высота волн будет достигать 1,3-1,5 метра.

Василий Хитрых