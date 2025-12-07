На море в Сочи и Сириусе ожидаются шторм и полутораметровые волны
В понедельник, 8 декабря, на территории Большого Сочи и федеральной территории Сириус синоптики прогнозируют усиление юго-восточного ветра. Его порывы, по данным специалистов Гидрометцентра, могут достигать 15-17 метров в секунду.
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Также прогнозируется волнение моря 4 балла, а высота волн будет достигать 1,3-1,5 метра.
Глава Сочи Андрей Прошунин поручил всем экстренным службам работать в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.