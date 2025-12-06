OneTwoTrip: траты россиян на отдых в Геленджике и Анапе резко сократились

Российские туристы заметно сократили расходы на новогодний отдых в популярных курортных городах страны. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, траты на поездки в Геленджик уменьшились на 35,4%, а в Анапу — на 25,2%. При этом наиболее значительная экономия зафиксирована на зарубежных направлениях — в Таиланде и Южной Корее.

По данным аналитиков, сильнее всего снизился средний чек на отели в районе Карон-Бич в Таиланде — на 40,6%, где стоимость размещения составляет около 20 тыс. руб. в сутки. В окрестностях пляжа Ката туристы бронируют гостиницы за 15,4 тыс. руб., что на 40,2% ниже показателей прошлого года. Существенное сокращение расходов отмечено и в Сеуле, где стоимость проживания упала на 40,5%, до 7,8 тыс. руб. в сутки.

В десятку направлений с наибольшим снижением трат вошли также Геленджик (–35,4%, 13,7 тыс. руб. за сутки), Паттайя (–32%), Абу-Даби (–30,5%), Рим (–29,7%), Вологда (–29,6%), Эсто-Садок (–26,8%) и Гуанчжоу (–26%).

Среди других городов, где туристы выбирают более доступные варианты размещения в новогодние праздники, аналитики отметили Мадрид, Анапу, Баку, Зеленоградск, Будапешт, Гудаури, Барселону, Адлер, Стамбул и район пляжа Най Янг на Пхукете.

«Ъ-Новороссийск» писал, что за январь–сентябрь 2025 года Анапу посетили 1,7 млн туристов. Курорт сохраняет устойчивый интерес у отдыхающих благодаря сочетанию пляжного, оздоровительного и экскурсионного туризма, также городе работают десятки санаториев и отелей, многие из которых предлагают бассейны и программы восстановительного отдыха.

Мария Удовик