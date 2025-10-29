Турпоток в Анапу за девять месяцев 2025 года составил 1,7 млн человек

За январь–сентябрь 2025 года Анапу посетили 1,7 млн туристов. Об этом "Деловой Газете. ЮГ" сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тат Гаспарян Фото: Тат Гаспарян

По данным ведомства, курорт сохраняет устойчивый интерес у отдыхающих благодаря сочетанию пляжного, оздоровительного и экскурсионного туризма. В городе работают десятки санаториев и отелей, многие из которых предлагают бассейны и программы восстановительного отдыха.

Среди популярных туристических маршрутов — анапский маяк, археологический музей под открытым небом «Горгиппия», османские фортификационные сооружения, смотровые площадки и парки. Гости также посещают памятники основателю курорта, Александру Пушкину, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и доктору Айболиту.

В окрестностях Анапы туристы могут увидеть кипарисовое озеро, отправиться на винодельни или выбрать маршруты пешего туризма. В министерстве отметили, что развитие инфраструктуры и расширение туристических программ помогают городу сохранять статус одного из ключевых направлений летнего отдыха на юге России.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в октябре 2025 года вырос спрос на размещение в Геленджике и Новороссийске. В Геленджике номер или апартаменты можно было арендовать в среднем за 5 тыс. руб.— на 3,8% дешевле, чем годом ранее. В Новороссийске, напротив, средняя цена выросла на 7,1%, достигнув 9 тыс. руб. за ночь.

Екатерина Голубева