Главные новости за 5 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

5 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. «Ъ-Кубань» вел трансляцию прямой линии. В ходе четырехчасового эфира губернатор региона ответил на более 40 вопросов.

Вениамин Кондратьев назвал «проблемой №1» ситуацию с водой в Новороссийске. Он заявил, что мораторий на строительство новых домов в городе не будет снят до тех пор, пока не наладится подача водоснабжения. Проблему планируется решить в ближайшие годы.

Скотникам Краснодарского края предложили заработную плату в размере 67 тыс. руб. в месяц. По данным «Авито Работы», в ЮФО увеличился интерес работодателей к специалистам в сфере АПК.

В 2026 году в Краснодаре планируют приступить к реализации проекта «Новый Краснодар», о чем в ходе прямой линии сообщил Вениамин Кондратьев. В рамках проекта построят 22 школы, 39 детских садов и ряд других социальных объектов. «Новый Краснодар» также предусматривает строительство более 5 млн кв. м квартир.

Губернатор Кубани заявил о необходимости строительства храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Храм будет посвящен защитникам отечества.

На прямой линии Вениамин Кондратьев ответил на вопрос жительницы Кубани по поводу самокатов в зоне набережных и тротуаров. Глава региона считает, что самокаты требуется приравнять к транспортным средствам.

Глава Краснодарского края заявил, что курортный сезон в 2026 году в Анапе должен состояться. Таким образом Вениамин Кондратьев ответил на обращение анапских предпринимателей, которые понесли убытки в результате ЧС в Керченском проливе.

В порту Темрюка в результате ночной атаки БПЛА площадь возгорания составила 1,3 тыс. кв. м.

В Краснодаре лишили гражданства приезжую из Украины. Женщина публично дискредитировала ВС РФ, за что получила штраф и наказание в виде заключения на 15 суток.

Экс-судье Елене Золотаревой из Ростовской области обвинение потребовало вынести наказание в виде 20 лет колонии. Это было озвучено на заседании в Первомайском районном суде Краснодара. Золотарева пошла под суд по подозрению во взяточничестве.