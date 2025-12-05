Прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Онлайн-трансляция «Ъ-Кубань»

5 декабря 2025 года в 12:00 началась очередная «Прямая линия» губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. В адрес главы региона поступило более 8 тыс. обращений от граждан.

В числе наиболее актуальных для жителей тем традиционно остаются сферы ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры, здравоохранения, строительства и архитектуры. Основным каналом связи стал чат-бот в мессенджере МАХ.

Бюджет Краснодарского края на 2025 год составляет 5,8 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета региона по итогам текущего года составит порядка 595 млрд руб, превысив прошлогодний показатель на 5 млрд руб.

Объем инвестиций в экономику Кубани прогнозируется на уровне 1,2 трлн руб. В 2024 году этот показатель уже превысил 1,1 трлн руб.

Глава региона заявил о тщательной подготовке регионального бюджета на 2026 год с учетом возможного «охлаждения» российской экономики и готовности поддержать жителей в условиях турбулентности.

Жительница Анапы Марина Смирнова поблагодарила власти, МЧС и волонтеров за помощь с ликвидацией разлива мазута и попросила открыть курортный сезон 2026 года. Губернатор напомнил о доступных для местного бизнеса мерах поддержки и выразил надежду на восстановление сезона к следующему году.

На вопрос анапчан о продлении отмены курортного налога на 2026 год губернатор ответил: "Думаю, что в 2026 году налог тоже мы обнулим".

Обсуждался вопрос о гостевых домах и новом законе, ужесточающем их деятельность, особенно пограничных объектов со сложным статусом. Вениамин Кондратьев пояснил, что власти ищут механизмы включения таких домов в реестр для легальной работы, включая возможность проведения общественных слушаний.

Жительница Курганинска обратилась с проблемой отсутствия воды с мая 2025 года на улице Мира во время реконструкции. Губернатор немедленно передал вопрос вице-губернатору Евгению Пергуну: «Я беру на личный контроль, обещаю, что завтра до конца дня у этого абонента, у женщины, будет вода».

