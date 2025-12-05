Губернатор Кубани ситуацию с водой в Новороссийске назвал «проблемой №1»

Проблема с водоснабжением в Новороссийске будет решена в ближайшие годы, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе прямой линии 5 декабря.

Господин Кондратьев напомнил, что для решения этой проблемы введен запрет на строительство новых высотных домов, который будет действовать до тех пор, пока не решится ситуация с обеспечением водой.

Для улучшения ситуации завершено строительство новой ветки Троицкого группового водопровода, но из-за активной застройки ресурса не хватило для стабильной подачи воды. Сейчас завершается проектирование второй очереди водопровода, реализация которого планируется в следующем году.

Андрей Николаев