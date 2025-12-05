Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА превысила 1000 квадратных метров

В порту Темрюка продолжается тушение возгорания, которое возникло вследствие украинской атаки БПЛА в ночь на 5 декабря. По данным оперативного штаба Краснодарского края, площадь пожара составляет 1,3 тыс. кв. м.

Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

В оперативном штабе региона сообщили, что в ликвидации пожара участвуют 68 человек и 26 единиц техники. Утром 5 декабря в ведомстве заявили о повреждениях портовой инфраструктуры на объекте в связи с налетом беспилотников.

По предварительным сведениям оперштаба, в результате произошедшего обошлось без пострадавших. Ночью с территории объекта эвакуировали персонал.

София Моисеенко

Новости компаний Все