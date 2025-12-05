В Краснодаре приезжую из Украины лишили гражданства за дискредитацию ВС РФ

41-летняя женщина, переехавшая в Смоленскую область из Украины, лишилась российского гражданства. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, приехав в Краснодар, женщина публично дискредитировала ВС РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно информации пресс-службы ГУ МВД Краснодарского края, очевидцы засняли женщину на видео и опубликовали в социальных сетях. Материалы обнаружили сотрудники ЦПЭ краевого руководства полиции и регионального УФСБ России.

В отношении приезжей составили административные протоколы. Ее лишил гражданства РФ, вынесли наказание в виде ареста на срок 15 суток. Также женщина будет вынуждена оплатить штраф в размере 45,8 тыс. руб.

София Моисеенко