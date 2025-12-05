В суде Краснодара предложили назначить 20 лет колонии экс-судье Елене Золотаревой

Обвинение в судебном разбирательстве по делу бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой предложило назначить ей 20 лет лишения свободы в колонии в рамках заседания в Первомайском районном суде Краснодара. Об этом сообщает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Елену Золотареву предложили лишить государственных наград. Также гособвинитель Алексей Харин предложил взыскать с подсудимой штраф в размере 170 млн руб. Сообщникам экс-судьи обвинение предлагает не менее серьезные наказания. Бывшему заместителю председателя облсуда Татьяне Юровой могут назначить 18 лет лишения свободы, экс-председателю Железнодорожного суда Ростова-на-Дону Георгию Бондаренко грозит до 7 лет, а экс-начальнику областного судебного департамента Андрею Рощевскому до 10 лет. Штрафы варьируются от 4 до 120 млн руб.

Согласно версии обвинения, в 2022 году Золотарева и Юрова получили взятки в общей сумме 21 млн руб. Рощевский и Бондаренко, как утверждают гособвинители, выступали посредниками в коррупционной схеме.

Елену Золотареву арестовали в июне 2023 года. Бывшая судья и остальные подсудимые находятся под стражей, еще один фигурант, Альберт Романов, заключил контракт с Министерством обороны. В его отношении приостановлено производство, сообщает «Ъ».

София Моисеенко