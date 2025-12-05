Губернатор Кубани прокомментировал проблему электросамокатов

В ходе прямой линии губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву поступил вопрос от жительницы Краснодара, которая пожаловалась, что по тротуарам и набережным краевой столицы ездят самокаты и велосипеды, мешая прогулкам. Глава региона согласился, что проблема стоит остро как для Краснодара, так и для всего края.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Вениамин Кондратьев напомнил, что Кубань не раз инициировала приравнивание мощных самокатов к транспортным средствам. Однако пока, по его словам, федеральный закон не поддерживает введение новых ограничительных мер. Губернатор также поручил разобраться в текущей практике.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель в свою очередь напомнил, что на федеральном уровне внесены изменения, устанавливающие ограничения по мощности и скорости для СИМ, а также дающие регионам право вводить запреты и ограничения движения по тротуарам. Он также обратил внимание, что в Краснодаре уже существуют общественные пространства, где введен запрет на проезд СИМ.

Вячеслав Рыжков