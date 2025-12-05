Жители Анапы попросили губернатора поддержать открытие курортного сезона в 2026 году

В ходе прямой линии к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву обратились жители Анапы. Они заявили, что 2025 год для жителей и предпринимателей курорта был сложным из-за отмены курортного сезона и попросили главу региона о поддержке.

Вениамин Кондратьев заявил, что также надеется на запуск курортного сезона в Анапе в 2026 году. Губернатор напомнил о мерах поддержки, которые оказали местному бизнесу.

«Мы предусмотрели микрозаймы, которые помогут малому бизнесу, предпринимателям сохранить рабочие места. Важно, чтобы следующий курортный сезон состоялся. Мы активно работаем с Роспотребнадзором. Многое делается на федеральном уровне. Сезон следующего года должен состояться, мы приложим к этому максимальные усилия», – сказал губернатор.

Вячеслав Рыжков