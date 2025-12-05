На Кубани скотникам предложили зарплату в 67 тысяч рублей в месяц

В Южном федеральном округе (ЮФО) в 2025 году значительно увеличился интерес работодателей к специальностям в сфере АПК. По данным «Авито Работы», в Краснодарском крае среди наиболее востребованных аграрных специальностей лидируют вакансии скотников, рост составил 121%, а среднее предложение по зарплатам — 67 288 руб. в месяц.

По данным платформы, количество вакансий на позицию сельхозрабочих возросло на 86%, при среднем зарплатном предложении 64 924 руб. Рост вакансий овощеводов составил 70%, среднее зарплатное предложение — 80 тыс. руб.

Как отмечают аналитики «Авито Работы», среднее зарплатное предложение остается конкурентным на фоне расширения сельхозпроизводства в ЮФО.

Андрей Николаев