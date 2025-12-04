Эксперт: на стоимость бензина на Кубани влияют внешние факторы

В Краснодарском крае средняя стоимость литра бензина АИ-95 в декабре составила 69,26 руб., этот показатель выше среднероссийского более чем на 2 руб., согласно сведениям Росстата. Топливо на территории Кубани продолжает расти в цене. Как сообщил «Ъ-Кубань» доктор экономических наук, бизнес-консультант и заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди, на стоимость бензина непосредственно влияют сезонные факторы и внешние вмешательства, в частности — атаки ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Я вижу два основных фактора. Первый — это высокий уровень сезонности потребления, поскольку у нас явно выражена курортная и сельскохозяйственная направленность региона, это создает дополнительную нагрузку на рынок. Цена поднимается в сезон выше, чем среднероссийская, а потом фиксируется на том же уровне. Второй фактор — это сложности, возникшие с поставками топлива в связи с внешним воздействием на нефтеперерабатывающие заводы, я имею в виду прилеты. Как следствие, наблюдается сокращение объемов переработки топлива»,— поделился Александр Полиди.

В течение пяти лет Краснодарский край остается лидером по стоимости бензина на АЗС среди других регионов России. Топливо на автозаправках Кубани держится на уровне выше среднероссийских цен и не демонстрирует тренда на снижение. Эксперт отметил, что цены на топливо растут по всей стране. По словам Александра Полиди, в прошлом месяце российский бензин впервые за всю историю обогнал по стоимости США. Эту динамику экономист обосновывает ситуацией, сложившейся на внешнем и внутреннем нефтяных рынках России.

«То, что топливо продолжает дорожать,— это общероссийский тренд. Если сравнить стоимость бензина на заправках в США с Россией, то российский бензин в прошлом месяце впервые за всю историю стал стоить дороже, чем в Штатах. Этому есть объяснения: сложности в логистике, сложности с восстановлением производственных мощностей на нефтеперерабатывающих заводах, подвергшихся внешним воздействиям.

На нефтяные компании продолжает оказываться высокая налоговая нагрузка, которая переносится на внутренний рынок. В свою очередь, внутренний рынок у нас монополизирован. На внешнем рынке цена российского топлива сейчас с очень большим дисконтом, и нефтяные компании соглашаются поставлять топливо по низким ценам от безысходности. На внутреннем рынке они добирают выпавшие доходы, которые не могут получать на внешнем рынке»,— считает Александр Полиди.

Как сообщали в оперативном штабе Краснодарского края, в ночь на 29 ноября атака беспилотников спровоцировала пожар на территории Афипского НПЗ, площадь горения составила 250 кв. м, при налете оказалась повреждена часть технического оборудования на территории завода. Согласно сведениям оперштаба, в октябре атаке подвергся Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, а в сентябре обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ.

София Моисеенко