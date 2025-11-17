Центр Новороссийска украсят к Новому году за 13 млн рублей

К концу декабря в Центральном районе Новороссийска появятся новые праздничные декорации, на закупку которых из муниципального бюджета выделили 13,2 млн руб. Об этом свидетельствуют карточки, опубликованные в единой информационной системе «Закупки».

Первый тендер на 400 тыс. руб. появился в системе «Закупки» в мае текущего года. Согласно описанию объекта закупки, за эту сумму в рамках электронного аукциона подрядчик должен был отреставрировать часть уже имеющихся новогодних украшений. В перечень работ вошли реставрация экспозиционной формы «2026» (фигуру «5» заменят на фигуру «6», произведут замену проводов и косметический ремонт каркаса), ремонт формы «часы», 12 конусных елок, декоративных ограждений и шестиметровой искусственной ели. В стоимость также вошла закупка елочных игрушек для главной городской елки и приобретение новогодних бусов длиной не менее 10 м.

Остальные карточки были опубликованы в ЕИС 14 ноября, их сумма варьируется от 1,9 до 5 млн руб. За 1,9 млн руб. из муниципального бюджета к Новому году закупят один большой и три маленьких парусника со светодиодными гирляндами, их планируется расположить рядом с торговым центром «Красная Площадь» в соответствии с предоставленным эскизом. 2,1 млн руб. мэрия собирается потратить на покупку светодиодной рождественской арки с ангелами, которая украсит территорию рядом с храмом Петра и Февронии в районе «Нептуна», 3,6 млн руб. уйдут на новогоднее оформление чаши фонтана, расположенного на улице Новороссийской республики. За 5 млн руб. гирляндами и светодиодными лентами украсят большой фонтан на Форумной площади.

Четыре тендера производятся по запросу котировок в электронной форме, когда участники аукциона предлагают свои цены на услугу, а заказчик выбирает победителя по самой низкой предложенной цене. Поставить новогодние украшения в Новороссийск подрядчики должны будут не позднее 25 декабря.

София Моисеенко