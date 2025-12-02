Главные новости за 2 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Геленджика решили провести новогодние праздники без масштабных массовых гуляний из-за продолжающейся специальной военной операции.

В администрации Новороссийска объявили о запуске офлайн-приложения, предназначенного для ориентации жителей в случае чрезвычайных ситуаций. Cервис представляет собой интерактивную карту с указанием доступных укрытий и точек бесплатного Wi-Fi, интернета и GPS.

В ходе украинских атак БПЛА 14 и 25 ноября в Новороссийске повреждения получили более 260 квартир.

Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

В акватории Черного моря была совершена атака БПЛА на российский танкер Midvolga 2. У надстройки судна есть незначительные повреждения.

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по танкерам в Черном море, совершенные Украиной, «это пиратство».

«Волгатранснефть» оспаривает контракты на утилизацию загрязненного песка в Анапе.

Администрация Краснодарского края подтвердила невозможность возобновления работы парома Seabridge. Позиция региональных властей остается неизменной.

Депутата Государственной думы от Краснодарского края Анатолия Вороновского лишили полномочий после его собственного заявления о сложении мандата. Решение последовало на фоне обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).