Главные новости за 2 декабря. Кубань, Крым, Адыгея
Власти Геленджика решили провести новогодние праздники без масштабных массовых гуляний из-за продолжающейся специальной военной операции.
В администрации Новороссийска объявили о запуске офлайн-приложения, предназначенного для ориентации жителей в случае чрезвычайных ситуаций. Cервис представляет собой интерактивную карту с указанием доступных укрытий и точек бесплатного Wi-Fi, интернета и GPS.
В ходе украинских атак БПЛА 14 и 25 ноября в Новороссийске повреждения получили более 260 квартир.
Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
В акватории Черного моря была совершена атака БПЛА на российский танкер Midvolga 2. У надстройки судна есть незначительные повреждения.
Президент России Владимир Путин заявил, что удары по танкерам в Черном море, совершенные Украиной, «это пиратство».
«Волгатранснефть» оспаривает контракты на утилизацию загрязненного песка в Анапе.
Администрация Краснодарского края подтвердила невозможность возобновления работы парома Seabridge. Позиция региональных властей остается неизменной.
Депутата Государственной думы от Краснодарского края Анатолия Вороновского лишили полномочий после его собственного заявления о сложении мандата. Решение последовало на фоне обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).