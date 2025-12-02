«Волгатранснефть» оспаривает контракты на утилизацию загрязненного песка в Анапе

ЗАО «Волгатранснефть» (владелец затонувшего танкера «Волгонефть-239») подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск к мэрии Анапы и ООО «Биопотенциал».

Согласно материалам дела, ЗАО «Волгатранснефть» намерено признать недействительными пять муниципальных контрактов, заключенных в декабре прошлого года между администрацией муниципального образования город-курорт Анапа и ООО «Биопотенциал». Речь идет о контрактах на утилизацию загрязненного мазутом песка.

Краснодарская компания «Биопотенциал» является одним из подрядчиков, который занимался утилизацией загрязненного песка в Анапе. Предприятие осуществляет деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию отходов 1–4-го класса.

Суд пока не принял исковое заявление, так как оно подано с нарушением требований арбитражного процессуального законодательства относительно правил о документах, прилагаемых к исковому заявлению, в частности отсутствует квитанция об уплате государственной пошлины.

21 ноября ЗАО «Волгатранснефть» подало ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов.

В марте 2025 года мэрия Анапы подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск на 211 млн руб. к ООО «Кама шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» для возмещения ущерба от крушения танкеров. В качестве третьих лиц к делу привлечены пять компаний: АО «Азово-Черноморское экологическое научно-производственное предприятие Сириус», ООО агентство «Ртутная безопасность», ООО «Биопотенциал», ООО научно-производственное предприятие «Экобио» и ООО «Экотехпром».

В ноябре 2025 года мэрия Анапы увеличила сумму взыскания с владельцев танкеров до 669 млн руб. Судья Ирина Бондаренко не стала рассматривать ходатайство об увеличении исковых требований, предоставив мэрии Анапы время до 27 ноября для уточнения позиции. Председательствующая разъяснила, что изначально в процесс было представлено определенное количество контрактов муниципалитета, дополнительные требования и уточнения сумм могут касаться лишь перечисленных в иске договоров. Если мэрия намерена взыскать компенсацию по другим контрактам, следует обраться в суд с новым иском, подчеркнула судья.

Наталья Решетняк