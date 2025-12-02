Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Кубани подтвердили запрет на возобновление работы парома Seabridge

Администрация Краснодарского края подтвердила невозможность возобновления работы парома Seabridge. Позиция региональных властей остается неизменной, сообщили в краевом правительстве.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее направил обращение руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко, где обозначил ключевые проблемы. Как отметили в администрации региона, вопросы сохраняют актуальность.

Основные препятствия для запуска паромного сообщения включают неготовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. Морской пункт пропуска через границу не оснащен необходимым оборудованием, что создает уязвимости в системе пограничного контроля и повышает риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Маршруты движения транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи и густонаселенные районы. Паром ранее перевозил людей и автомобили, аналогичное использование планировалось в будущем. Власти считают, что это негативно повлияет на туристическую привлекательность курорта.

В администрации края уточнили, что обращений по организации новых рейсов в морской порт Сочи не поступало. Надзорные органы и службы безопасности также сохранили отрицательную оценку возможности восстановления паромного сообщения.

Как сообщал «Ъ-Кубань», паромный оператор Seabridge может объявить о возобновлении регулярного пассажирского сообщения между Трабзоном и Сочи с 8 декабря после согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами.

Анна Гречко

Новости компаний Все