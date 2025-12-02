Власти Кубани подтвердили запрет на возобновление работы парома Seabridge

Администрация Краснодарского края подтвердила невозможность возобновления работы парома Seabridge. Позиция региональных властей остается неизменной, сообщили в краевом правительстве.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее направил обращение руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Андрею Тарасенко, где обозначил ключевые проблемы. Как отметили в администрации региона, вопросы сохраняют актуальность.

Основные препятствия для запуска паромного сообщения включают неготовность портовой и городской инфраструктуры Сочи к приему грузопассажирских судов. Морской пункт пропуска через границу не оснащен необходимым оборудованием, что создает уязвимости в системе пограничного контроля и повышает риски провоза опасных и запрещенных материалов.

Маршруты движения транспорта от морского порта проходят через исторический центр Сочи и густонаселенные районы. Паром ранее перевозил людей и автомобили, аналогичное использование планировалось в будущем. Власти считают, что это негативно повлияет на туристическую привлекательность курорта.

В администрации края уточнили, что обращений по организации новых рейсов в морской порт Сочи не поступало. Надзорные органы и службы безопасности также сохранили отрицательную оценку возможности восстановления паромного сообщения.

Как сообщал «Ъ-Кубань», паромный оператор Seabridge может объявить о возобновлении регулярного пассажирского сообщения между Трабзоном и Сочи с 8 декабря после согласования маршрута российскими и турецкими ведомствами.

Анна Гречко