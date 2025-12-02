Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Владимир Путин назвал атаки на танкеры в Черном море «пиратством»

Президент России Владимир Путин заявил, что удары по танкерам в Черном море, совершенные Украиной, «это пиратство». Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: пресс-служба президента РФ

В связи с инцидентами президент пообещал расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в российские порты. По мнению Владимира Путина, если Украину отрезать от моря — она не сможет «заниматься пиратством».

Ранее сообщалось о серии атак на танкеры в Черном море: затронуты суда MIDVOLGA-2, Kairos, Virat. Экипажи были эвакуированы либо оказались под угрозой. Эти события уже вызвали международные протесты — в частности, Турция выразила Киеву протест за удары по гражданским судам.

Анна Гречко

