Власти Новороссийска запустили приложение с картой укрытий

В администрации Новороссийска объявили о запуске офлайн-приложения «Безопасный Новороссийск», предназначенного для ориентации жителей в случае чрезвычайных ситуаций. По словам заместителя главы города Александра Гаврикова, сервис представляет собой интерактивную карту с указанием доступных укрытий и точек бесплатного Wi-Fi, работающую без мобильной связи, интернета и GPS. Предполагается, что пользователи смогут отмечать свое местоположение и прокладывать маршрут к ближайшему защищенному объекту в автономном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Приложение интегрировано с муниципальной системой оповещения: через него планируется передавать уведомления об угрозах, их отмене, а также о плановых учениях. В сервис также включена возможность отправки сообщений в систему «Безопасный город» о появлении беспилотников или обнаружении их обломков, а также размещены инструкции по действиям в экстренных ситуациях.

Однако на аппаратном совещании глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что не смог войти в приложение во время проверки. Он поручил ответственным сотрудникам обеспечить стабильную работу платформы. В мэрии пояснили, что сервис будет дорабатываться и обновляться. Параллельно городские власти намерены обсудить с управляющими компаниями порядок доступа в укрытия при многоквартирных домах и необходимость наведения в них санитарного порядка.

Вячеслав Рыжков