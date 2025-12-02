В Туапсинском округе из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе легкие травмы получили два человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь на месте. От госпитализации они отказались.

По данным оперштаба, обломки БПЛА обнаружили в поселке Новомихайловском. Всего повреждены три частных дома. В двух из них выбило стекла, посекло обшивку и двери. В третьем здании пострадали стены, появились трещины со смещениями. На одном из участков оборвана линия электропередачи, а также повреждена труба газопровода. Сейчас на месте работают специальные и экстренные службы.

Администрация муниципалитета окажет пострадавшим необходимую помощь. На месте в течение дня будут работать комиссии по оценке ущерба.

«Ъ-Кубань» писал, что по десяти адресам на территории Северского района нашли обломки беспилотников. В станице Северской повреждены семь частных домов. Пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 2 декабря над Краснодарским краем ликвидировали восемь беспилотников. Еще три — над акваторией Черного моря.

Алина Зорина