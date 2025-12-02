В Черном море БПЛА атаковали российский танкер Midvolga 2
В акватории Черного моря была совершена атака БПЛА на российский танкер Midvolga 2. У надстройки судна есть незначительные повреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Сообщение об атаке беспилотников на российский теплоход поступило около 08:00 2 декабря. Сейчас связь с экипажем танкера и его владельцем установлена.
«Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет»,— добавили в Росморречфлоте.