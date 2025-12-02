Депутата Госдумы от Кубани Анатолия Вороновского лишили полномочий

Депутата Государственной думы от Краснодарского края Анатолия Вороновского лишили полномочий после его собственного заявления о сложении мандата. Решение последовало на фоне обвинений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, будучи заместителем губернатора края в 2019–2020 годах, Анатолий Вороновский получил взятки на общую сумму свыше 25 млн руб., включая квартиру в Краснодаре, ремонт жилья сына в Сочи, работы на дачном участке семьи и сельхозтехнику для родственников.

Вместе с тем депутат Госдумы Николай Харитонов (КПРФ) призвал коллег не торопиться при рассмотрении вопроса о лишении депутатского мандата Анатолия Вороновского («Единая Россия»). По словам парламентария, подозреваемый в коррупции попал «с тяжелыми травмами» в больницу.

Анатолий Вороновский получил мандат после выборов 2021 года. Ранее он занимал руководящие посты в департаменте транспорта региона, был министром транспорта и дорожного хозяйства, а с 2017 по 2020 год — заместителем главы Кубани Вениамина Кондратьева и советником губернатора.

Анна Гречко