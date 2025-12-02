В двух атаках БПЛА по Новороссийску пострадали более 260 квартир

В ходе украинских атак БПЛА 14 и 25 ноября в Новороссийске повреждения получили более 260 квартир. Официальную информацию о последствиях вражеских налетов озвучил замглавы города Александр Гавриков на аппаратном совещании в администрации 2 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале Фото: скриншот с видео, опубликованного главой Новороссийска Андреем Кравченко в Telegram-канале

При атаке беспилотников 14 ноября повреждения зафиксировали в 41 квартире на проспекте Ленина, 95, еще 14 квартир пострадали на улице Губернского, 41 в центре Новороссийска. Восстановлением общедомового имущества и поврежденных жилых помещений занимаются СК «Догма» и УК «НУК», как сообщил Александр Гавриков.

Массированный налет вражеских БПЛА, произошедший в ночь с 24 на 25 ноября, нанес больший ущерб жилой инфраструктуре. На аппаратном совещании замглавы отметил, что повреждения установлены в 259 жилых объектах. От прилетов пострадали 213 квартир в 37 МКД и 46 частных домовладений. Рабочие группы установили факт нарушения условий жизнедеятельности у 662 жителей, 21 человек в Новороссийске утратил имущество первой необходимости.

На улице Мурата Ахеджака 25 ноября пострадала 101 квартира, пять из них оказались полностью разрушены. На улице Южной БПЛА нанесли ущерб 21 квартире и кровле дома, на проспекте Дзержинского, 238 зафиксировали повреждения в 13 квартирах, одна из которых пострадала полностью. Ремонтные работы на участках осуществляют управляющая компания УК «ПИК-Комфорт» и застройщик ОБД «Инвест».

«В администрациях внутригородских районов идет прием подтверждающих документов от граждан, формируются личные дела семей и списки пострадавших»,— сообщил Александр Гавриков.

Данные о возможной угрозе атаки БПЛА поступили местным властям от Новороссийской военно-морской базы в 21:00 24 ноября. Жителей оповестили о тревоге на сайте администрации, в социальных сетях главы города и через приложение МЧС России, информация предоставлялась на телевидении и радио. На пляжных территориях и набережных города произвели эвакуацию людей.

В настоящее время актуальным остается вопрос о пригодности и санитарном состоянии укрытий на территории Новороссийска, о чем в ходе совещания заявил замглавы Александр Гавриков. Представители администрации проведут совещание с управляющими компаниями по организации доступа в заглубленные помещения при МКД.

В домах, пострадавших от атаки БПЛА 24 сентября, завершают восстановительные работы. Кровлю и фасад отремонтировали на ул. Шевченко, 55, по данному адресу сейчас производится ремонт квартир. Адресно в домах на улицах Энгельса и Исаева устанавливают новые окна, остальные ремонтные мероприятия закончены. Пострадавшим предоставили компенсации, подчеркнул господин Гавриков.

София Моисеенко