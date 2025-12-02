На ВПУ-2 КТК в Новороссийске была приостановлена отгрузка нефти

Отгрузка сырья на выносном причальном устройстве ВПУ-2 Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске приостановлена на неопределенный срок. Об этом сообщило ПАО «Транснефть».

Компания уточнила, что в ночь на 29 ноября в акватории порта безэкипажный катер нанес критические повреждения одному из трех выносных причалов нефтеналивного терминала.

Системы безопасности и оперативные действия сотрудников позволили избежать разлива нефти, однако сам объект выведен из эксплуатации. Сейчас терминал работает через ВПУ-1, тогда как ВПУ-3 находится на плановом ремонте, рассчитанном до двух месяцев.

Официальная реакция последовала сразу. МИД Казахстана выразил протест, назвав случившееся «третьей атакой на гражданский объект», деятельность которого гарантирована международным правом, и предупредил о рисках для устойчивости транзита. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал произошедшее как «вопиющий случай».

КТК — ключевой маршрут экспорта казахстанской нефти, соединяющий месторождения Западного Казахстана с терминалом в Новороссийске. По этой системе проходило 84% экспортного объема страны. На фоне атаки Министерство энергетики Казахстана приняло решение временно перенаправить поставки по альтернативным маршрутам, чтобы сохранить темпы добычи.

Анна Гречко