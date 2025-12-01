Дмитрий Песков прокомментировал атаку ВСУ по объектам КТК в Новороссийске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что атака киевского режима по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске является «вопиющим случаем». Об этом сообщает РБК.

«Это вопиющий случай, потому что речь идет об объекте международного значения и с международным участием»,— резюмировал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России также сообщил, что ему неизвестно о проводимом расследовании по факту удара ВСУ по объектам КТК. Обеспечением безопасности продолжают заниматься соответствующие российские ведомства, подчеркнул Дмитрий Песков.

Безэкипажные катера ВСУ атаковали объекты КТК в Южной Озереевке под Новороссийском 29 ноября. В результате удара повреждения получило причальное устройство ВПУ-2, эксплуатация которого больше не представляется возможной.

МИД Казахстана выразило протест в связи с атакой киевского режима по инфраструктуре КТК. В свою очередь, представители МИД Украины заявили, что действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан.

София Моисеенко