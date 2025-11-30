Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест из-за атаки на КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с протестом из-за атаки на инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Заявление об этом размещено на сайте МИДа республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.gov.kz Фото: www.gov.kz

Это третий случай агрессии против объекта, который работает в рамках международного права, говорится в сообщении.

Казахстан подчеркнул важность бесперебойных поставок энергоносителей и отметил, что КТК играет ключевую роль в мировой энергетической системе.

Ведомство считает эти инциденты вредными для отношений между Казахстаном и Украиной, призывая украинскую сторону принять меры для их предотвращения в будущем.

Как ранее писал «Ъ-Новороссийск», Казахстан перенаправит экспортные поставки нефти по альтернативным маршрутам после атаки БПЛА на морской терминал КТК под Новороссийском. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

Утром 29 ноября беспилотники атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала. После удара эксплуатация объекта стала невозможной до завершения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. Погрузочные операции в акватории были прекращены.

Андрей Николаев