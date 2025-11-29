Атака БПЛА на КТК вынудила Казахстан сменить экспортные маршруты нефти

Казахстан перенаправит экспортные поставки нефти по альтернативным маршрутам после атаки беспилотников на морской терминал КТК под Новороссийском 29 ноября. Об этом сообщило министерство энергетики республики.

Утром 29 ноября беспилотники атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 в акватории морского терминала. После удара эксплуатация объекта стала невозможной до завершения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ. Погрузочные операции в акватории прекращены.

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты»,— говорится в сообщении ведомства.

В министерстве энергетики подчеркнули, что подобные действия в отношении гражданских объектов недопустимы. По предварительным данным, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием России, Казахстана и иностранных добывающих компаний. Она эксплуатирует Каспийский магистральный нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске.

Ночью 25 ноября административный корпус КТК получил повреждения от удара беспилотника, грузовые операции приостановили. Отгрузка нефти возобновилась 26 ноября.

Анна Гречко